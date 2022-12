Ein Autofahrer erfasste am Dienstag ein Wildtier bei Berkheim. Gegen 7 Uhr fuhr der 37-Jährige auf der B312 in Richtung Memmingen, als am Ende eines Waldstücks ein Reh die Straße überquerte, berichtet die Polizei.

Der Polo stieß mit dem Reh zusammen, das Reh sprang weiter. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf etwa 2000 Euro. Die Polizei informierte den zuständigen Jagdpächter. Der machte sich auf die Suche nach dem Reh.