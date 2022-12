Polizei ermittelt zwei Jugendliche als Diebe eines Ortsschilds

Die Polizei hat zwei Jugendliche ermittelt, die in einem Teilort von Berkheim ein Ortsschild gestohlen hatten. Laut der Polizeimeldung hatte sich die Tat am 26. November. Zwei 16-Jährige stehen im Verdacht, das Ortsschild am Ortsausgang von Eichenberg entwendet zu haben. Bilder des gestohlenen Ortsschilds wurden in der Folge auf sozialen Netzwerken verbreitet. Die Beschäftigten des Polizeipostens Ochsenhausen ermittelte die beiden Jugendlichen, die sich reumütig gaben und sagten, dass sie das Ortsschild für Dekorationszwecke haben wollten. Die Polizei stellte das Schild sicher, die beiden 16-Jährigen sehen einer Anzeige wegen Diebstahls entgegen.