Platz drei für den MSC Berkheim

Im Motocross werden in Deutschland seit Jahren die schnellsten Amateurfahrer in „Cross Finals“ ermittelt. Dieses Jahr sollten nicht nur die besten Fahrer, sondern auch die besten Clubmannschaften ermittelt werden. Es war geplant, diese in drei Wertungsläufen zu ermitteln. Coronabedingt konnten die ersten zwei nicht stattfinden, sodass letztendlich einer übrigblieb. Dieser wurde in Freising ausgetragen. Mit dabei waren auch Fahrer des MSC Berkheim – und das sehr erfolgreich.

Die Regeln für die Veranstaltung wurden weitgehend von jenen des „Motocross der Nationen“ übernommen. Es fahren alle Klassen gegeneinander, sodass am Ende daraus die Wertung erstellt wird. Aus dem gesamten Bundesgebiet stellten circa 50 Vereine je eine Mannschaft aus drei Fahrern in den Klassen MX1 (100 bis 450 ccm 4T, 100 bis 250 ccm 2T), MX2 (100 bis 250 ccm 2T/4T), MX3 (100 bis 650ccm 2T/4T). Für den MSC Berkheim starteten Christof Erne (MX1), Tobias Gnann (MX2) und Fabian Strobel (MX3). Die Organisation und Teamleitung übernahm Corbin Moldenhauer.

Am ersten Tag war Training und Qualifikation angesagt. Beim Qualifikationsrennen der Klasse MX1 konnte Christof Erne nach schlechtem Start (Platz 39 von 40 Fahrern) noch den fünften Platz nach Hause fahren. Tobias Gnann (MX2) wurde Zehnter, Fabian Strobel (MX3) Fünfter. Somit hatte sich das Berkheimer Team unter 50 Mannschaften mit dem vierten Platz direkt für das A-Finale qualifiziert.

Der Finaltag begann bei Sonnenschein zunächst mit einem Warm-up, bei dem sich alle Fahrer die frisch präparierte Strecke anschauten. Gegen Mittag starteten zunächst die Finals der Klassen MX1 und MX2. Christof Erne holte sich nach gutem Start den zweiten Gesamtplatz. Einen schlechten Start erwischte Tobias Gnann. Er machte zwar Runde für Runde Plätze gut, kam am Ende aber nur auf Rang 23.

Im Finale der Klassen MX2 und MX3 kamen Fabian Strobel (Platz drei) und Tobias Gnann (Platz 15) super vom Start weg. Gnann machte noch Plätze gut und wurde 13. Fabian Strobel ging hingegen in der zweiten Runde auf Platz drei liegend kurz zu Boden und nahm das Rennen als Zehnter wieder auf. Der MSC-Fahrer konnte sich im Laufe des Rennes auf Position sieben verbessern, wollte jedoch in der letzten Kurve noch einen Konkurrenten überholen, ging dabei zu Boden und kam so als Achter ins Ziel.

Christof Erne und Fabian Strobel kamen im Finale der Klassen MX1 und MX3 auf den Plätzen vier und sechs gut vom Start weg. Erne musste nach einem Verbremser einen Konkurrenten ziehen lassen und fiel auf Platz fünf zurück. Somit fuhren beide hintereinander her. Als Christof Erne seinen Rhythmus verlor und etwas langsamer wurde, ließ er seinen Teamkollegen überholen. Jedoch fand Christof Erne seinen Rhythmus wieder und als Fabian Strobel bemerkte, dass sein Teakollege wieder schnell wurde, ließ er diesen wieder vorbeiziehen. Christof Erne machte im weiteren Verlauf noch einen Platz gut und holte den vierten Platz für das Team. Fabian Strobel wurde Sechster.

Für die Teamwertung wurde das schlechtes Ergebnis gestrichen und somit kamen die Fahrer des MSC Berkheim mit 33 Gesamtpunkten auf den sensationellen dritten Platz in der Gesamtwertung.