Pedelec-Fahrerin prallt gegen Auto

Eine 73-jährige Pedelec-Fahrerin ist am Sonntag in Berkheim gegen ein Auto geprallt und dabei leicht verletzt worden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt nach Schätzung der Polizei etwa 3500 Euro. Wie die Polizei berichtet, war gegen 13.30 Uhr ein 51-Jähriger in der Schulstraße mit seinem Auto unterwegs. An der Einmündung zur Hauptstraße musste er anhalten.

Die Seniorin fuhr auf dem Radweg in Richtung Illerbachen und erkannte das zu spät. Die 73-Jährige prallte gegen das Auto und stürzte. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen. Die Frau trug einen Helm und ging später in ein Krankenhaus.

Die Polizei aus Biberach (Tel. 07351/447-0) hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Fahrrad war nicht mehr fahrbereit.

Die Polizei weist darauf hin, dass das Risiko von Stürzen zwar durch eigenes vorausschauendes und umsichtiges Verhalten, insbesondere bei der Teilnahme im Straßenverkehr, deutlich reduziert werden kann. Ganz auszuschließen ist die Unfallgefahr durch eigene oder Fehler anderer jedoch nie.

Die dann drohenden Folgen von schweren oder sogar tödlichen Verletzungen können durch den richtigen Schutz verhindert oder zumindest deutlich gemindert werden. Mit der Aktion „Schütze Dein Bestes“ wirbt die Polizei dafür, beim Radfahren einen Helm zu tragen.