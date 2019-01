Pater Georg Fichtl kommt nach Berkheim

Die Landfrauenvereinigung des Katholischen Deutschen Frauenbunds veranstaltet am Mittwoch, 23. Januar, von 9 bis 16 Uhr in der Berkheimer Festhalle ihren alljährlichen Begegnungstag für Frauen aller Konfessionen.

„Leben in Bewegung“ – so das diesjährige Thema – nimmt laut Ankündigung das Phänomen der Bewegung, genauer des Gehens und des „Weg-Gehens“ näher in den Blick: Zum Menschsein gehöre von jeher der Wunsch aufzubrechen, sich auf Neues hin in Bewegung zu setzen und Unbekanntes und Fremdes zu entdecken. Auch aus medizinischer sowie aus spiritueller Sicht sei es sinnvoll sich zu bewegen, um möglichst lange fit und gesund zu bleiben und sich geistig und seelisch immer wieder neu auszurichten, was gerade der ungebrochene Trend des Pilgerns zeige.

Zum Tagesthema, das alle 22 Begegnungstage in der Diözese miteinander verknüpft, konnte die Leiterin Agnes Ohmann den Missionsdirektor der Salvatorianer Deutschland, Pater Georg Fichtl aus Maria Steinbach, gewinnen. Er wirkte sieben Jahre als Kaplan in St. Willibald/München und war Internatsleiter am Gartlberg/Pfarrkirchen und in Lochau/Hörbranz. Nachmittags referiert Dr. Susanne Berndt, Ärztin und Apothekerin in der Schlossklinik in Bad Buchau, zum Thema „Wie hängt Leib und Seele zusammen“.

Der Tag beginnt um 9 Uhr mit einer Eucharistiefeier in der Pfarrkirche Berkheim, um 10.30 Uhr geht es in der Festhalle mit dem Vortrag von Georg Fichtl weiter. Nach dem Mittagessen um 12 Uhr folgt ab 13.30 Uhr das Referat von Susanne Berndt. Der Kostenbeitrag beläuft sich auf fünf Euro.