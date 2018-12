Nikolaus spendet für Kinderhospizdienst

Bei den Hausbesuchen der diesjährigen Nikolausaktion in der katholischen Kirchengemeinde Berkheim (KGR) sind 400 Euro an Spenden zusammen gekommen. Vier Nikolausgruppen, bestehend jeweils aus St. Nikolaus, seinem Ruprecht und einem Fahrer, hatten sich auf den Weg zu 21 Haushalten in Berkheim, Illerbachen und Eichenberg gemacht.

Insgesamt wurden 60 Kinder besucht und Geschenke überbracht. Den Nikoläusen war es wichtig, dass die Spende Kindern und Jugendlichen aus der Region zugute kommt. Annette Brade, Koordinatorin vom Ambulanten Kinder-Jugendhospizdienst in den Dekanaten Biberach und Saulgau, freute sich über diese Spende, die ihr zusammen mit KGR-Vorsitzenden Martin Schmid in der Kirche übergeben wurde.

Der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst begleitet, unterstützt und entlastet Familien mit einem schwerstkranken oder lebensverkürzt erkrankten Kind oder Elternteil. Weitere Informationen erteilt Koordinatorin Annette Brade unter Telefon 0151/11162503 oder per E-Mail an brade@caritas-biberach-saulgau.de.