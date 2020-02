Neues Team für Sandro Cortese

Der Berkheimer Sandro Cortese fährt auch in der kommenden Saison in der Superbike-WM. Nach bangen Monaten um seinen Verbleib in der Weltmeisterschaft mit seriennahen 1000-ccm-Rennmaschinen hat der zweimalige Weltmeister (2013 Moto3 und 2018 Supersport) nun bei Pedercini Kawasaki ein neues Zuhause gefunden. Cortese wird mit dem italienischen Team in dieser Saison mit einer Kawasaki ZX-10RR auf Punktejagd gehen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die letzten Details für diese Vereinbarung wurden noch rechtzeitig vor dem WM-Auftakt in gut zwei Wochen in Australien geregelt. Ende des vergangenen Monats hatte sich Cortese bei Tests im spanischen Jerez und in Portimao an der Südküste Portugals mit soliden Leistungen für diese Aufgabe empfohlen. „Ich bin natürlich mega glücklich, dass ich so kurzfristig noch ein Team für diese Saison gefunden habe. Es war ein sehr harter und schwieriger Winter für mich“, wird Cortese in der Mitteilung zitiert. „Hinzu kam die Schulteroperation, nach der sich der Heilprozess ewig lange hingezogen hatte. Doch jetzt habe ich alles überstanden, bin wieder topfit und freue mich riesig, dass es so knapp vor dem WM-Auftakt mit dem Pedercini-Team doch noch geklappt hat.“ Er sei allemal überwältigt, weil er in seiner Karriere noch nie so spät einen Vertrag unterschrieben habe. „Vor zwei Jahren kam es mit Kallio Racing sehr spät zu einer Einigung. Doch die jetzige Situation hat alles getoppt“, so der Berkheimer, für den es am Mittwoch nach Australien ging. „Die Kawasaki kenne ich bislang noch nicht. Der zweitägige Test in der Woche vor dem ersten Rennen wird daher enorm wichtig für uns sein. Der Fokus liegt auf das Kennenlernen des Motorrades, so wie wir uns auch als Team einspielen müssen, bevor wir in das erste Rennwochenende gehen. Es wartet also eine sehr große Herausforderung auf uns alle.“ Fast die gesamte Konkurrenz habe sechs Testtage Vorsprung gegenüber seinem neuen Team. „Ich stelle mich aber gerne diesen neuen Aufgaben und freue mich auch darauf, ein neues Fabrikat zu fahren. Bei Kawasaki bin ich sehr herzlich empfangen worden und ich kann dort auch auf eine tolle Unterstützung bauen“, sagte der Berkheimer. „Wir alle freuen uns sehr auf den Beginn unserer gemeinsamen Zusammenarbeit. Schließlich bin ich mega erleichtert, dass ich meine Karriere überhaupt fortsetzen kann. Noch dazu in einem renommierten Team wie mit Pedercini Kawasaki.“

Der Kalender der Superbike-WM 2020 umfasst 13 Rennwochenenden. Der Zeitplan jedes Events beinhaltet drei Rennen – je ein Hauptrennen am Samstag und Sonntag sowie ein Sprintrennen am Sonntagvormittag. Cortese hatte im Vorjahr seine Debütsaison in der höchsten Klasse der Superbike-Serie auf dem zwölften Rang in der Gesamtwertung beendet.