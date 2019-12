Neue Werkstatt von Max Wild in Illerbachen nimmt Formen an

Das Bauunternehmen Max Wild errichtet am Firmensitz im Berkheimer Teilort Illerbachen eine neue Werkstatt. Die Bauarbeiten starteten im Juni, im Mai 2020 soll der Neubau fertig sein. Wie das Unternehmen mitteilt, liegen die Bauarbeiten aktuell im Zeitplan, der Rohbau soll bald stehen.

Laut Mitteilung sind bis zu sechs Gewerke gemeinsam an der Arbeit, um den Bau für die Werkstatt voranzutreiben. Unter anderem werden die letzten Dachelemente verlegt sowie die Fassade vollständig verschlossen. Gleichzeitig führt ein betriebseigenes Team die vorgesehenen Tief-und Erdbauarbeiten aus. Als nächstes soll dann der Grundleitungsplan mit Abwasser, Wasser, Gas und Öl umgesetzt werden. Dazu gehört auch die Realisierung der Regenwasser-Retentionsfläche inklusive Zisterne.

Durch das System wird das Wasser für die Weiterverwendung im Gebäude gesammelt. Das Regenwasser dient später zur Kühlung des Gebäudes und zum Betrieb der Waschstraßen.

Wie die Firma betont, sei es das Ziel, vor Weihnachten noch einen guten Stand für die kommenden Arbeiten im neuen Jahr zu erreichen. Das bedeute, dass in jedem Fall der Hauptrohbau abgeschlossen sein soll. Aus diesem Grund werden viele Arbeiten gerade parallel ausgeführt. Schon im Februar 2020 soll dann, soweit es die Witterung erlaubt, mit dem technischen Innenausbau begonnen werden. Das Familienunternehmen, das mittlerweile 550 Mitarbeiter beschäftigt, investiert in das Projekt eine Summe im einstelligen Millionenbereich. Das 120 Meter lange und 13 Meter hohe Gebäude entsteht an der Landesstraße Richtung Egelsee. Es ist ein gefördertes KfW-Effizienzhaus 55, bei dem nach Unternehmensangaben Nachhaltigkeit und Umwelttechnik groß geschrieben werden.

Werkstatt auch für Privatkunden

800 Fahrzeuge und Maschinen umfasst der Fuhrpark von Max Wild, diese müssen regelmäßig gewartet und repariert werden. Dafür soll die neue Werkstatt zur Verfügung stehen. Daneben ist sie vor allem als Anlaufstelle für die Geschäftskunden von Max Wild geplant, die ihre Flotten, Maschinen und Geräte instand halten wollen. Aber auch Privatkunden und Mitarbeiter können in die Werkstatt kommen, um Werkstattleistungen wie Reifenwechsel, TÜV und anderes in Anspruch zu nehmen.