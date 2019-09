Nachwuchs-Crosser kommen nach Eichenberg

Der MSC Berkheim veranstaltet nach dem KTM-Kini-Alpencup am kommenden Wochenende das zweite Motorsport-Highlight in der Saison 2019. Am Samstag, 28. September, und Sonntag, 29. September, findet der sechste Lauf zur DJMV-Meisterschaft 2019 in der Kiesgrube in Eichenberg statt.

Der Deutsche Jugend Motocross Verband (DJMV) hat sich 1978 zum Ziel, gesetzt Kindern und Jugendlichen den Einstieg in den Motcross-Sport zu erleichtern und ihnen das Rüstzeug für eine mögliche Motocross-Karriere mitzugeben. Die Nachwuchs-Crosser zwischen fünf und 18 Jahren starten in fünf verschiedenen Klassen, aber auch für die Älteren bietet sich die Gelegenheit, in drei weiteren Klassen zu starten. Der MSC rechnet mit rund 150 Startern an den zwei Tagen. Beginn ist am Samstag um 8 Uhr, am Sonntag um 9 Uhr.

Die Veranstaltung findet in der Kiesgrube der Firma Max Wild in Eichenberg auf der Strecke des MSC Berkheim statt.