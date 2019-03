Nach Puzas Wiederwahl: nahtloser Übergang in Berkheim

Die erste kommunalpolitische Weiche in diesem Jahr hat die Gemeinde Berkheim am Sonntag gestellt. Bürgermeister Walther Puza wurde von den Bürgern mit 92,4 Prozent der Stimmen für eine zweite Amtszeit gewählt. Nach der Bekanntgabe des Ergebnisses hatte Puza am Sonntagabend bekundet, „sehr froh und glücklich“ zu sein und auch am Montag bewertete er den Ausgang der Wahl im SZ-Gespräch als „sehr gut“. Den 80 Bürgern, die Gegenkandidatin Ilona Maier ihre Stimme gegeben oder einen anderen Namen auf den Stimmzettel geschrieben haben, bietet er indes gerne ein Gespräch an.

Allzu lange gingen die Feierlichkeiten am Sonntagabend in Berkheim nicht. Zum Fußballspiel der deutschen Nationalmannschaft sei er rechtzeitig zu Hause gewesen, erzählt Walther Puza. Auch am Tag nach der Wahl empfände er noch ein „Gänsehautgefühl“ wenn er daran denke, dass so viele Leute wählen gegangen seien – 970 waren es, die dem Amtsinhaber das Vertrauen aussprachen. 80 Stimmen entfielen auf Ilona Maier (66) und Sonstige (14). „Ich bin jemand, der es allen Recht machen will“, sagt Puza. Deshalb seien die 80 Gegenstimmen ein „kleiner Wermutstropfen, wenn man denkt, man hat eigentlich keinen ungerecht behandelt“.

Aber darüber dürfe man nicht traurig sein. Vielmehr dürften diejenigen, die ihm am Sonntag nicht das Vertrauen ausgesprochen haben, gerne kommen und das Gespräch zu suchen. Ungeachtet dessen sagt der Berkheimer Bürgermeister: „Ich bin schon stolz, bei der Wiederwahl ein so gutes Ergebnis eingefahren zu haben.“ Und zur Wahlbeteiligung von 48,6 Prozent meint er: „Wenn fast die Hälfte zur Wahl gegangen ist, ist das in der heutigen Zeit eine gute Wahlbeteiligung.“ Jede Stimme sei ein wichtiges Zeichen für die Demokratie.

Flexibilität ist wichtig

In der Woche vor der Wahl hatte Walther Puza die Bürger zu vier Gesprächsterminen eingeladen. „Wir hatten einen kurzen Wahlkampf.“ Deshalb habe auch normal weitergearbeitet werden können. In den vier Gesprächen habe er geschildert, „was wir in nächster Zeit vorhaben“. Allen voran die Nutzung des alten Raiba-Geländes, auf dem betreute Wohnungen und eine Tagespflege entstehen sollen. Ziel sei es, so Puza, möglichst lange im Ort leben zu können. Wichtig sei in den kommenden Jahren auch, weiterhin flexibel zu bleiben. Puza spielt damit vor allem auf die Bauplatzthematik an. Jahrelang konnte die Gemeinde keine neuen Bauplätze ausweisen, dann ging es dank Paragraph 13b Baugesetzbuch schneller als gedacht. Der Berkheimer Bürgermeister will den Paragraph nutzen, um auch in Illerbachen und Eichenberg neue Bauplätze anbieten zu können. Die Grundstücksverhandlungen laufen.

Mitte Mai beginnt Puzas zweite Amtszeit – es dürfte einen nahtlosen Übergang geben.