Musikverein Berkheim unter neuer Leitung

Jürgen Göppel ist neuer Vorsitzender des Musikvereins Berkheims. Bei der Generalversammlung wurde außerdem treue Vereinsmitglieder und das Flügelhornregister für die wenigsten Fehlproben ausgezeichnet.

Der Vorsitzende Stephan Dürr berichtete zunächst in seinem Rückblick von einem erfolgreichen und gelungenen Jahr 2018. Vor allem die Mallorca-Party sei ein Erfolg gewesen. Für das laufende Jahr erhofft er sich erneut ein tolles Oktoberfest, das in diesem Jahr wieder am Freitagabend eine Mallorca-Party beinhaltet. Für zehnjährige Vereinszugehörigkeit wurden Verena Göppel, Jonas Jägg und Simon Grimm mit der Ehrennadel in Bronze geehrt. Der Kassenstand ist laut Kassiererin Karina Ruhl nach wie vor zufriedenstellend.

Dirigent Stefan Jägg blickt zufrieden auf die musikalischen Leistungen zurück und freut sich auf die anstehenden Projekte in diesem Jahr wie zum Beispiel die beiden Konzerte und CD-Aufnahmen. Sechs Musiker erhielten einen Geschenkgutschein für null bis drei Fehlproben: Annette Abler, Brigitte Winter, Amelie Ziesel, Jürgen Göppel, Jonas Jägg und Michael Göppel. Der Wanderpokal für das Register mit den wenigsten Fehlproben ging an das Flügelhornregister.

Beim Tagesordnungspunkt Wahlen, der von Bürgermeister Walther Puza geleitet wurde, waren dieses Jahr der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende, die Kassenprüfer, die Jugendleiterin und drei Beisitzer zu wählen. Jürgen Göppel ist nun Vorsitzender, Annette Abler stellvertretende Vorsitzende, Barbara Seitz und Alisa Huber Kassenprüfer. Amelie Ziesel wurde als Jugendleiterin wiedergewählt, ebenso Simon Ziesel als Beisitzer. Veronika Seitz und Stephan Dürr wurden Beisitzer im Vorstand.

Der erste Höhepunkt in diesem Jahr ist für den Musikverein Berkheim am 6. Apri ldas Frühjahrskonzert in der Festhalle Berkheim.