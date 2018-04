Musiker entführen in die Alpenwelt

Beim Frühjahrskonzert des Musikvereins Berkheim in der örtlichen Festhalle ist auch das Vororchester Illertal-Rottal unter der Leitung von Petra Springer mit von der Partie gewesen. Die Jungmusiker eröffneten den Abend mit dem Stück „Infinity“, einem Marsch, der die vielen Zuhörer direkt begeisterte. Danach folgten die Stücke „Coconut Song“, „Safari“ sowie „Dyrene i Afrika“. Mit großem Applaus wurden die Nachwuchsmusiker nach ihrer Zugabe verabschiedet.

In den ersten Teil des Konzerts startete der Musikverein unter Leitung von Stefan Jägg ebenfalls mit einem Marsch. Aus Alexander Pflugers Feder eröffnete ein Fanfarensignal das Stück „Auf Adlers Schwingen“. Danach wurde das Publikum in die italienische Welt Guiseppe Verdis entführt. Das Stück „Nabucco“ vereint grandiose Blechbläserklänge mit schnellen Stellen in den Holzbläsern sowie die Melodie des „Gefangenenchors“.

Als zweites Stück durften sich die Zuhörer auf das Stück „Adventure“ von Markus Götz freuen. Der Komponist hat mit diesem Werk eine fiktive Welt erschaffen, in der ein Abenteuerheld dem Bösen den Kampf ansagt und für die Liebe kämpft. Die Musiker spielten die abwechslungsreichen Stellen wunderbar und mit Soli von den Tenorhörern wurde das Stück in einem grandiosen Schluss zu Ende gebracht.

Vor der Pause ging es in die Natur. In Kurt Gäbles Werk „Klang der Alpen“ wird das Naturschauspiel der Alpen dargestellt. Innerhalb der Komposition werden unter anderem Impressionen, Visionen sowie traditionelle Melodien vereint. So war einer der Höhepunkte der Alphorn-Jodler, der unter Glockengeläute in eine Polkamelodie weiterentwickelt wurde. Die Musiker schafften es, eine authentische Alpenwelt klanglich darzustellen und das Publikum mit diesen Eindrücken in die Pause zu entlassen.

Der zweite Teil wurde von dem Blasorchester mit dem kurzweiligen Stück „Moment for Morricone“ eröffnet. Die von Johann de Meij arrangierten Westernmelodien von Ennio Morricone versetzten in die Zeit der Cowboys und Indianer. Die Melodien der Western „Zwei glorreiche Halunken“ und „Spiel mir das Lied vom Tod“ erfreuten das Publikum.

Im Anschluss fand das Konzert mit dem Stück „The Wall“ von Otto M. Schwarz seinen Höhepunkt. Das programmatische Stück „The Wall“ beschreibt die Ereignisse, die am Limes passierten. Neben beeindruckenden Blechbläserstellen sowie eindrucksvollen Läufe in den Klarinetten, Flöten und Saxofonen findet in diesem Stück auch imitiertes Marktleben seinen Stellenwert.

Bei den Ehrungen, die Florian Kramer vom Blasmusik-Kreisverband Biberach übernahm, wurden verdiente Musiker ausgezeichnet. Die Ehrennadel für 30 Jahre aktive Mitgliedschaft nahmen Claudia Rasch und Markus Göppel entgegen.

Mit ruhigen Klängen verabschiedete sich der Musikverein Berkheim, dessen Vorsitzender Stephan Dürr ist, vom Publikum. Martina Herold und Stefan Jägg sangen dabei das Stück „Weit weit weg“ von Hubert von Goisern. Mit dem Marsch „Hoch Heidecksburg“ und der Polka „Böhmische Nacht“ ging das Konzert zu Ende.