Eine musikalische Krippenführung unter dem Motto „Ich steh’ an deiner Krippe hier“ wird am Sonntag, 16. Dezember, von 16.30 bis 17.30 Uhr im Kloster Bonlanden angeboten.

Mit Liedern auf dem Krippenweg lädt Schwester Mirjam Limbach zu einer musikalischen Führung ein. Willkommen sind laut Ankündigung alle, die Freude am gemeinsamen Singen haben. Treffpunkt ist im Haus St. Franziskus (Krippenweg). Der Teilnahmebeitrag beläuft sich auf fünf Euro. Anmeldungen zur Führung werden per Mail an sr.mirjam@kloster-bonlanden.de entgegengenommen. Weitere Informationen gibt es unter www.kloster-bonlanden.de.