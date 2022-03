Müllfahrzeug stößt mit Auto zusammen

Am Dienstag ereignete sich ein Unfall in Bonlanden. Gegen 11 Uhr war ein Müllfahrzeug in der Kirchdorfer Straße in Richtung Kirchdorf unterwegs. An der Kreuzung Heimstraße bog der 54-jährige Fahrer des Iveco nach rechts ab, um seinen Lkw zu wenden. Beim Rückwärtsfahren übersah er einen 74-Jährigen, der ebenfalls Richtung Kirchdorf fuhr. Die beiden Fahrzeug stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Das Auto wurde auf der rechten Fahrzeugseite erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 9000 Euro.