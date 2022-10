MSC-Quartett erreicht Podestplatz

Vier Fahrer des MSC Berkheim haben beim diesjährigen MX-Jugend-Cup einen Podestplatz in der Gesamtwertung erreicht. Dieser ist eine süddeutsche Motocrossserie bei der durchschnittlich circa 150 Fahrern in zehn Klassen starten, größtenteils in den Jugendklassen 50, 65, 85 und 125 Kubikzentimeter (ccm) sowie bei den Frauen. Als Abrundung gibt es noch zwei offene Klassen von 22 bis 36 und ab 36 Jahren.

Die Rennen wurden in Emmingen, Bräunlingen, Eichenberg (bei Berkheim), Konstanz und Ippingen ausgetragen. Vom MSC Berkheim nahmen laut Mitteilung insgesamt 16 Fahrer- und Fahrerinnen teil, die aber nicht bei allen Läufen fuhren. In der Klasse 65 ccm erreichte Felix Schmaus Rang drei in der Gesamtwertung, obwohl er verletzungsbedingt nur bei drei von fünf Läufen startete. Peter Kühner belegte in der Klasse 125 ccm Rang, ebenso bei den Frauen Ines Allgaier – Kathrin Rasch wurde Dritte. Im Wettbewerb der Senioren ab 36 Jahren landeten drei Berkheimer unter den ersten 20: Stefan Kirschbaum (8.), Dirk Wisterzil (12.) und Kurt Allgaier (18.).