MSC Berkheim richtet Motocross-Event in Eichenberg aus

Der MSC Berkheim veranstaltet am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Juli, ein Motocross-Event mit drei Rennen. Diese steigen nach Vereinsangaben auf der Strecke des MSC in der Kiesgrube der Firma Max Wild in Eichenberg.

Am Samstag beginnen die Jugendlichen bis zu 18 Jahren im Mysport-Mystory-Motocross-Juniorcup ab 9 Uhr mit den Trainings. Ab 12.45 Uhr starten dann die Wertungsläufe der österreichischen Rennserie für den Nachwuchs ab sechs Jahren. In Berkheim findet der dritte von sechs Läufen statt in den Klassen 50, 65 und 85 Kubikzentimeter sowie in der MX2 bis 125 Kubikzentimeter.

Am Sonntag stehen die Läufe des Ladies- und des Zweitakt-Cups des Deutscher Motorsport Verbands (DMV) auf dem Programm, die deutschlandweit ausgetragen werden. Start des Trainings ist um 9 Uhr, die Wertungsläufe beginnen um 13 Uhr.

Der MSC rechnet mit circa 150 Startern an den zwei Tagen. Besucher sind laut MSC willkommen, es gelten die aktuellen Corona-Regeln des Landes Baden-Württemberg. Die Datenerfassung erfolge am Eingang, ein Mindestabstand von 1,5 Metern sei einzuhalten.