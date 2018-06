Motorrad-Weltmeister Sandro Cortese sieht sich auf gutem Weg

Später an diesem Montagabend, als die Autogrammwünsche erfüllt waren und Sandro Cortese den Edding weglegen konnte, hatte sich das mit dem „ganzen Adrenalin“ wohl auch erledigt.

Das nämlich, verriet der Motorrad-Weltmeister der Moto3-Klasse beim Mitgliederforum der Leutkircher Bank eG/Bad Wurzacher Bank in der vollbesetzten Leutkircher Festhalle, spüre er nach einem Rennwochenende immer erst am Morgen danach. 136 WM-Läufe ist Sandro Cortese bislang gefahren, 136 Montage also hat es seit seiner Grand-Prix-Premiere 2005 gegeben, an denen den Berkheimer (Kreis Biberach) gedanklich-emotional aufwühlte, was tags zuvor auf dem Asphalt Sache gewesen war. Zweimal bereits hatte sich der 23-Jährige auch vorgestern die knapp 115 Kilometer im andalusischen Jerez per Video angeschaut, den Großen Preis von Spanien. Zwecks Analyse. Wichtigste Erkenntnis: „Es wird stets besser.“

Sandro Cortese wäre kaum Weltmeister geworden, kaum siebenmaliger Grand-Prix-Sieger, gäbe es da nicht eine (selbst-)kritische Einschränkung: „Ich bin bei 40 Prozent vielleicht – ich bin noch lang nicht da, wo ich sein möchte.“ Was wenig wundert nach einem Wechsel von a) Hubraumkategorie und b) Sportgerät. Moto2 heißt die neue Herausforderung in Karriere-Saison neun. 32 Starter, 600-ccm-Honda-Einheitsmotor, extreme Leistungsdichte: „Im Qualifying liegen Erster und 32. innerhalb von zwei Sekunden.“ 1,623 Sekunden fehlten Sandro Cortese in Jerez auf die Pole Position von Esteve Rabat – Startplatz 19. „Wenn man in jeder Kurve etwas weniger als ein Zehntel verliert, dann kommt man auf diesen Rückstand.“ Ein Zehntel aber ist schnell verloren, sollen 140 PS, soll die 140 Kilogramm schwere Kalex-Maschine gebändigt sein. 55 PS (250 ccm) und 74 Kilogramm waren die Kenngrößen in der Moto3, „das komplette Motorradfahren ist jetzt was ganz Neues. Früher ist man viel runder g’fahren mit viel Fluss – jetzt muss man einfach viel spitzer, eckiger fahren, härter anbremsen und härter rausbeschleunigen.“ Und: Die Konkurrenz ist eine andere. „Die Jungs – da ist kein Schnarcher dabei!“ Manch einer allerdings, der das Limit ausreizt. „Ellbogen“, weiß Sandro Cortese spätestens seit dem Auftaktrennen in Losail/Katar, „gehören dazu, wenn man sich ein bissel wehren muss in der Kurve.“

Mitunter bleibt es nicht bei den Ellbogen allein: Weil ihn in Spanien „von hinten einer“ schon nach wenigen Metern „so gut wie runterg’fahren hat“, weil Sandro Cortese einen Sturz nur so eben noch vermeiden konnte, sprang – trotz furioser Aufholjagd – letztlich nur Rang 19 heraus. Die Rundenzeiten aber waren Fingerzeig, dass der Trend stimmt. Umso ärgerlicher die allzu optimistische Attacke des Kollegen. Merke: „Manche fahren mit mehr Köpfchen, manche mit weniger. Manche meinen, sie gewinnen das Rennen in der ersten Kurve.“

Sandro Cortese meint das nicht. Zu wissen, wie man Rennen tatsächlich gewinnt, zu wissen „okay, ich kann das, ich hab’s schon mal gezeigt“, mindert die Fallhöhe bei Rückschlägen ebenso wie eine realistische Zielsetzung. Das Moto2-Projekt des Dynavolt IntactGP-Teams ist mittelfristig angelegt: Der Fahrervertrag läuft über zwei Jahre mit Option für ein drittes. Zeit ist ein relativer Begriff im professionellen Motorsport; in Memmingen jedoch wissen die Teaminhaber Stefan Keckeisen, Wolfgang Kuhn und Jürgen Lingg, dass man Resultate nicht erzwingen kann. Erarbeiten schon: Sandro Cortese erzählt vom Kraft- und Konditionstraining über Winter und zwischen den WM-Läufen („bis zu fünf Stunden am Tag – härter als in den vergangenen Jahren“), erzählt von der Hitze in Jerez – 30 Grad, dazu „90 Grad vom Motorrad“, Gewichtsverlust bis zu zwei Kilogramm – , erzählt von Akribie und Aufwand, mit denen Fahrer und Techniker das 120000-Euro-Gefährt auf die jeweiligen Streckeneigenheiten abstimmen. All das, damit die 40 Prozent sich den 100 nähern irgendwann, damit die eigenen Ansprüche erfüllt werden: „Man ist ja immer sein härtester Gegner.“

Das mag im 14-Tages-Rhythmus gelten – das nächste Mal am 19. Mai auf dem Circuit Bugatti von Le Mans. Sonst aber ist Sandro Cortese ein freundlicher, ein erdverbundener, ein nachdenklicher junger Mann, der in Leutkirch auch Sätze sagte wie: „Ich hab’ mein Hobby eigentlich zum Beruf gemacht, was nicht jeder von sich behaupten darf. Ich genieß’ im Moment alles, was so passiert.“ Da klang Dankbarkeit durch, Demut auch. Das Auditorium nahm es sehr wohl zur Kenntnis, der Abschiedsbeifall zeugte von Sympathie. Müsste das Geldinstitut bloß noch hinkriegen, dass sein eingängigster PR-Slogan dem prominenten Gast zuliebe für mehr gilt als für pekuniäre Wünsche jedweder Art: Wir machen den Weg frei – das wär’s doch in Sachen Moto2-Platzierungen.