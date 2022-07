Motocross: Toller Sport und einige Schrecksekunden

Der MSC Berkheim blickt auf ein ereignisreiches Wochenende zurück. Neben tollen Erfolgen für die MSC-Fahrer und der kurzfristigen Teilnahme von Motorrad-Profi Marcel Schrötter musste das Publikum einige Male auch um die Gesundheit der Starter bangen. Die Unfälle scheinen nach Angaben des MSC jedoch glimpflich verlaufen zu sein. Die rund 1000 Zuschauer, die trotz extremer Hitze gekommen waren, honorierten die Leistungen der Fahrerinnen und Fahrer mit viel akustischer Unterstützung und Applaus.

Am Samstag startete der MX-Jugendcup, eine süddeutsche Lokalserie mit 154 Fahrern in zehn Klassen. Bei den Kleinsten, den 50ern, gab es bereits das erste Highlight. Moritz Wild folgte über die gesamte Renndistanz dem Führenden Max Buser aus Bräunlingen, der auf den Geraden aufgrund einer überlegenen Maschine davonzog. Moritz zeigte in den technisch schwierigen Passagen sein Können und schloss immer wieder auf, konnte aber nicht überholen. In der letzten Kurve hatte Buser dann einen kleinen Rutscher, sodass sich der dicht folgende Moritz auf der Ziellinie unter tosendem Applaus den Sieg erkämpfte.

Bei den 65ern kam Luca Schad gegen sehr starke Fahrer aus Österreich ebenfalls nach einem spannenden Rennen auf Platz drei. Felix Schmaus kam auf Rang sechs ins Ziel. In der 85er-Klasse, in der es schon ordentlich zur Sache geht, konnte Louis Wolff den fünften Platz ergattern.

In der Klasse sieben, 125 Kubikzentimeter Hobby, fuhr Thaddäus Mayer vom MSC auf Rang drei. Lee Leon Bauer kam auf Platz 16.

Bei den 125er-Experten verbuchte der MSC gleich einen Doppelsieg mit Christian Forderer und Andreas Hölzl, auf den Plätzen sieben und 13 folgten Peter Kühner und Hugo Knoch.

Bei den Damen kam es wegen Rennabbruchs aufgrund eines Unfalls, Problemen mit der Zeitnahme und Einspruch von zwei Cup-Fahrerinnen gegen die Handauswertung leider zu keinem Ergebnis. Eine Fahrerin aus Ungarn, die im Training keinen guten Startplatz erreicht hatte, wurde durch einen Ausrutscher weit zurückgeworfen. In einem Anflug von Übermotivation rollte sie das Feld von hinten auf, verfehlte dabei die Landung eines Sprungs und überschlug sich. Der Unfall sah im ersten Moment nicht gut aus, ein Beinbruch war dann die Folge. So kamen die hervorragenden Leistungen von Ines Allgaier und Lena Gitzing, die sehr aussichtsreich im Rennen lagen, nicht zur Geltung.

Bei den „Open“-Fahrern unter 35 Jahren kam Felix Welser in einem hochklassigen Feld mit Max Banholzer, Fabian Ströbele und Moto-2-Fahrer Marcel Schrötter auf Platz sieben. Es folgten Max Rasch auf elf, Michael Forstenhäusler auf 14, Markus Welte auf 19 und Johannes Wiest auf 22. Im selben Lauf fuhren auch die Starter der Klasse „Open“ über 35 Jahren um den Sieg. Dort erreichte Markus Barth vom MSC einen tollen Erfolg mit Platz zwei vor Martin Bechter aus Österreich und vor allem gegen WM-Fahrer Schrötter. Auch dieser Lauf wurde von einem Unfall überschattet. Durch die vermuteten schweren Verletzungen war ein Hubschraubereinsatz erforderlich. „Auch hier waren glücklicherweise keine bleibenden Schäden die Folge“, teilt der MSC Berkheim mit.

Da aber parallel die Zeitnahme und die Bewässerung ausgefallen waren, war ein Rennabbruch unumgänglich. Durch die schnelle Hilfe der Firma Wild konnte die Bewässerung am frühen Abend schon wieder einsetzen, eine neue Zeitnahme für den Sonntag war bereits organisiert, sodass der MSC hoffnungsvoll in den zweiten Tag zu Mysport starten konnte. Ganz wie erwartet ging es dann nicht los, bei den Damen hatten Emily Bießenberger und Lena Gitzing jeweils einen schmerzhaften Ausrutscher und schieden aus.

Ines Allgaier, fast bis zum Schluss auf Platz drei, musste diesen in der letzten Runde an Elina Blahusch vom MSC Schrems abgeben. Tamina Bärtle vom MSC fuhr ihr erstes Rennen überhaupt und hatte auch erst einige Stunden vor Beginn beschlossen zu starten. Sie kam auf Rang sieben.

Dafür schaffte es in der Klasse MX2 MSC-Fahrer Andreas Hölzl mit Rang zwei aufs Podest. Thaddäus Mayer kam auf elf. Bei den 85ern verpasste Mailo Linke das Podest knapp mit Rang vier, Louis Wolf erreichte Platz sieben. Auch bei den 65ern war der MSC gut vertreten, Felix Schmaus kam auf Platz neun, Lokalmatador Luca Schad hatte in einem Lauf einen technischen Defekt, sodass er Gesamtrang 13 erreichte. Bei den Kleinsten, den 50ern, erreichte Moritz Wild tapfer kämpfend Platz fünf.

Am 3. und 4. September findet das nächste Event, ein Lauf zum Baden-Württemberg-Cup, in Berkheim statt.