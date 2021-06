Moritz Wild fährt zum Sieg

Mit der Rekordstarterzahl von 38 Teilnehmern hat der AMC Biberach den ersten Lauf zum ADAC-E-Kids-Cup im Trial ausgerichtet. Moritz Wild vom Gastgeber fuhr laut AMC-Mitteilung bei seiner ersten Veranstaltung gleich vorn mit: Er gewann die Klasse der Anfänger.

Ruhig für eine Motorsportveranstaltung geht es beim E-Kids-Cup zu. Die Fahrer sind sechs- bis zwölfjährige Kinder mit Elektro-Motorrädern. Der AMC Biberach richtet bereits zum dritten Mal eine E-Kids-Cup-Veranstaltung aus, dieses Jahr erneut am Rande der MX-Strecke des MSC Berkheim.

Da Anmeldungen im Vorfeld getätigt werden mussten, war dem AMC schon frühzeitig klar geworden, dass es mit den ausgeschriebenen fünf Sektionen und vier Runden eng hergehen würde. Um dem entgegenzuwirken entschloss sich der Verein nach eigenen Angaben, sieben Sektionen zu bauen, dafür dann allerdings nur drei Runden fahren zu lassen.

Schwierig befahrbar

Nachdem es die ganze Woche extrem heiß war, gab es Veranstaltungstag ein Gewitter mit starkem Regen. Dadurch bildeten sich in den Sektionen große Pfützen und die Holzelemente waren schwierig befahrbar. Vorsichtshalber wurden die Sektionen daher entschärft, soweit es ging. Dennoch blieben Stürze nicht aus. Das Gelände mit den vielen verschiedenen Kiesarten war für viele Starter ein ungewohntes Terrain.

Für Moritz Wild, den Sieger in Klasse drei (Anfänger), war es die erste Veranstaltung und er gewann sie gleich mit 21 Punkten. Konzentriert und fokussiert fuhr der Siebenjährige dabei durch die Sektionen. Raphael Dziubaty war am Ende punktgleich mit dem Viertplatzierten, konnte aber eine Nullsektion weniger vorweisen und wurde so Fünfter. Florian Vogt erreichte mit 54 Punkten den 14. Platz und Nele Tesch fuhr bei ihrer ersten Veranstaltung auf den 18. Rang.

Nägele verpasst das Podest knapp

In der Klasse der Fortgeschrittenen verpasste Madlen Nägele das Podest knapp und wurde Vierte. Felix Nägele fuhr bei seinem ersten Trial in Wertung und in einer höheren Klasse auf Rang sieben Platz. Mit nur einem Punkt weniger wurde Emilia Wild Achte.

Für die AMC-Elektro-Fahrer steigt nun die nächste Veranstaltung am 18. Juli beim AMC Salach. Insgesamt sind in diesem Jahr sechs Läufe um die Meisterschaft geplant.