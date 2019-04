Mittelstand als Zugpferd der Logistik in der Region

Die jährliche Mitgliederversammlung des Logistik-Cluster Schwaben (LCS) hat bei der Firma Max Wild in Illerbachen stattgefunden. Der Cluster ist ein Verbund aus Logistikakteuren zwischen Ulm, Augsburg und dem Allgäu. Ziel des LCS ist es laut Pressemitteilung, gemeinsam mit Hochschulen, Kommunen Wirtschaftsförderern und weiteren Partnern das Potenzial des Logistikstandorts Schwaben komplett zu nutzen und ihm ein klares Profil in der Politik und der Öffentlichkeit zu geben. „Regional, überregional sowie international soll die Region Schwaben als Hidden Champion in der Logistik deutlicher in den Vordergrund treten“, schreibt die Firma Max Wild in ihrer Mitteilung.

Zu Beginn der Veranstaltung stellte Jochen Wild, einer der Geschäftsführer der Max Wild GmbH und Leiter des Geschäftsfeldes Logistik, das Unternehmen vor. Erst in einer Präsentation und anschließend mit einem Rundgang. Die Teilnehmer konnten auf dem Hof den kompletten Fuhrpark sowie die Logistikhalle mit mehr als 10 000 Quadratmeter bestaunen. Anschließend folgte der offizielle Teil der Mitgliederversammlung, in dem die Mitglieder des LCS regelmäßig Impulse für den wachsenden Wirtschaftsbereich Logistik setzen.

Zu den Agendapunkten an diesem Tag zählten die Präsentation des Jahresabschlusses 2018 und die Budgetplanung 2019 sowie ein Rückblick und eine Vorschau auf die Aktivitäten. Nach Abschluss der Versammlung lud Max Wild zu einem kleinen Stehimbiss und gab allen Mitgliedern noch die Gelegenheit, sich untereinander auszutauschen.