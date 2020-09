Missglücktes Überholmanöver auf der A 7: Mann schwer verletzt

Ein Mann ist bei einem Unfall auf der A 7 schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 44-Jähriger am frühen Dienstagmorgen in Fahrtrichtung Ulm unterwegs. Kurz nach dem Autobahnkreuz Memmingen überholte er einen Kleintransporter. Aufgrund starken Regens und Aquaplaning kam er kurz nach dem Überholmanöver ins Schleudern, drehte sich entgegen der Fahrtrichtung und prallte mit der linken vorderen Fahrzeugseite gegen das linke hintere Heck des zuvor überholten Kleintransporters.

Durch den Aufprall dreht sich auch der Kleintransporter, prallte in die Mittelschutzplanke, wurde zurückgeschleudert, kippte um und blieb so auf der Fahrbahn liegen. Der Fahrer wurde durch den Unfallverursacher und einen weiteren Zeugen aus dem Fahrzeug befreit und schwerverletzt ins Klinikum Memmingen gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die Feuerwehr Woringen musste für 20 Minuten die Autobahn in Fahrtrichtung Ulm zur Bergung des Kleintransporters sperren. Es entstand Sachschaden von circa 45 000 Euro.