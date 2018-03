Meter für Meter zum schnelleren Internet

Die Gemeinde Berkheim treibt den Breitbandausbau weiter voran. Berkheim selbst und der Teilort Eichenberg sind bereits vor Jahren ausgebaut worden, jetzt geht es laut Bürgermeister Walther Puza darum, Illerbachen und Bonlanden mit schnellem Internet zu versorgen. Die ortsansässige Firma Max Wild hat vor wenigen Tagen mit den Bauarbeiten zur Verlegung der Glasfaserkabel begonnen. Insgesamt werden 3,1 Kilometer Leerrohre verlegt. Im Juni sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Das Bauvorhaben unterteilt sich nach Angaben von Max Wild in drei Bauabschnitte. Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist auf Juni dieses Jahres anvisiert. Der Netzbetreiber steht bereits fest, wie Bürgermeister Puza erklärt. Die Ausschreibung sei über den Verbund „Komm.Pakt.Net“ gemeinsam mit Kirchdorf und Erolzheim erfolgt. „Ich gehe davon aus, dass das schnelle Internet dann in der zweiten Jahreshälfte verfügbar sein wird“, sagt Puza.

Die erste Kabeltrasse führt von Bonlanden nach Berkheim, sie ist auch Teil des landkreisweiten Backbone-Netzes. Der Planung dieser überregionalen Breitbandverkabelung stimmte der Berkheimer Gemeinderat überdies in seiner Sitzung am Dienstag zu. Auf der zwei Kilometer langen Strecke zwischen Bonlanden Berkheim setzt Max Wild auf ein „effizientes und umweltschonendes Arbeitsverfahren“, heißt es in einer Pressemitteilung des Bauunternehmens – den Kabelpflug. Im Schritttempo arbeitet sich die gut 20 Tonnen schwere Maschine Meter für Meter nach vorne. Der Pflug bohrt sich einen Meter in die Erde und verlegt so die Leerrohre. Laut Bauleiter Bastian Zink von der Firma Max Wild werden die Pflugarbeiten Anfang kommender Woche abgeschlossen sein.

Elf Wochen Bauzeit in Bonlanden

Anschließend geht es in die Ulmer Straße nach Bonlanden. Hier werden in offener Bauweise auf einer Strecke von 700 Meter neue Leerrohre im Gehweg bis ans südliche Ortsende verlegt. Auf der Strecke werden dabei drei Kabelschächte, Sockel und zwei Multifunktionsgehäuse angebracht. Bauleiter Zink rechnet für diese Trasse mit einer Bauzeit von circa elf Wochen.

Weiter gebaut wird eine Leerrohrtrasse von der Kreuzung Leutkircher Straße bis zur Kreuzung Höhenweg/Bernhard-Riedmiller-Straße in Illerbachen. Auf dieser Strecke werden in offener Bauweise 400 Meter Leerrohre verlegt. Nach Ende der Tiefbauarbeiten im Juni werden an den neuen Kabelzugschächten die Glasfaserkabel eingezogen.

Die Gemeinde Berkheim investiert in das Breitbandprojekt 500 000 Euro. Kämmerer Manfred Saitner geht davon aus, dass es dafür eine circa 60-prozentige Förderung gibt