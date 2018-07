Mehr Lärm im Gewerbegebiet

Eine Firma in der Berkheimer Willebold-Braun-Straße nutzt ein ursprünglich als Lagerhalle genehmigtes Gebäude in der Zwischenzeit als Produktionshalle. Mit der entsprechenden Nutzungsänderung im Berkheimer Gewerbegebiet befasste sich diese Woche der Gemeinderat. Bei einer Gegenstimme wurde das Einvernehmen erteilt. Zuvor hatte es eine kurze Diskussion gegeben, weil es wegen der Geruchs- und Lärmbelästigung von Angrenzern Beschwerden gibt.

Bürgermeister Walther Puza sagte eingangs, dass es letztlich um die Frage gehe, was in einem Gewerbegebiet zulässig sei. Dem Landratsamt habe man mitgeteilt, dass es sowohl Lärm- als auch Geruchsemissionen gebe. Ein Lärmgutachten habe ergeben, dass die Richtwerte eingehalten werden. Dieses Gutachten, erstellt an einem regulären Werktag unter Vollauslastung, sei nach Auskunft des Landratsamts auch nachvollziehbar, erklärte Puza, der hinzufügte, dass die Lärmwerte über einen Zeitraum von 16 Stunden gemessen werden und es durchaus sein kann, dass die Richtwerte in diesem Zeitraum teilweise überschritten wurden. Es zähle aber nur der Durchschnittswert.

In der Spitze, ergänzte Kämmerer Manfred Saitner, können es durchaus 80 Dezibel sein. Deshalb gehe man davon aus, dass es vonseiten des Landratsamts Auflagen gebe, beispielsweise, dass gewisse Arbeiten nur bei geschlossenem Tor gemacht werden dürfen. Schwieriger sei es bei den Geruchsemissionen, die nur an manchen Tagen auftreten würden, so Saitner. „Aber letztlich müssen wir uns auf die Fachbehörde verlassen“, sagte Puza mit Verweis auf die erhofften Auflagen. Die Betriebszeiten sind laut Bauantrag von 6 bis 22 Uhr, nachts ist kein Betrieb vorgesehen.

Auflagen sollen kontrolliert werden

Die Beschwerden von Bürgern würden sich jedenfalls häufen, sagte Manfred Saitner. Schließlich gebe es in der Nachbarschaft auch Wohnbebauung (Betriebsleiterwohnungen). Der Tenor im Gemeinderat war ziemlich eindeutig: Wer in einem Gewerbegebiet wohnt, müsse mit solchen Einschränkungen rechnen. Außerdem wurde darauf hingewiesen, dass geschaut werden müsse, ob die Auflagen auch tatsächlich eingehalten werden.