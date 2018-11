„Mehr Advent“ am Samstag und Sonntag

Die Schwestern des Klosters Bonlanden veranstalten am 24. und 25. November wieder das „Mehr Advent“-Wochenende. Unter dem Motto „Unser Kloster – in der Krippe“ erfahren die Besucher, was Bonlanden lebendig macht.

Dabei gibt es die weltweit längste franziskanische Krippe und ein großes Freiluft-Mobile zu sehen. Das Adventsdorf hat am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Am Samstag wird um 11 Uhr das Advents-Tor geöffnet. Für Kinder gibt es im Adventshaus Spiel- und Bastelangebote. Zudem wartet auf die Jüngsten ein Wintersternenhimmel durch die Sternwarte Laupheim, eine Märchenerzählerin und Ponyreiten. Bei Führungen durch das Panorama des Krippenwegs sehen die Gäste auch Krippen aus der Bevölkerung – von der Nachbarschaft rund ums Kloster bis nach Südamerika. Kunsthandwerker bieten an den Marktständen nachhaltige Geschenke. Die Sternenglück-Verlosung dürfte laut Ankündigung für manchen spannenden Moment sorgen. Internationale Adventsbräuche zeigen die Schwestern aus Südamerika. Das Wochenende wird darüber hinaus gestaltet mit Beiträgen von Schulen, Bläserensembles und Chören aus der Umgebung.