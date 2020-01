Max Wild unterstützt den „Bunten Kreis“

Die Illerbacher Firma Max Wild hat kürzlich 1000 Euro an die gemeinnützige Organisation „Bunter Kreis“ in Memmingen gespendet. Seit 2004 hilft der „Bunte Kreis“ Familien mit Kindern, die schwer-, chronisch- oder lebensbegrenzend erkranken oder extrem früh zur Welt kommen in Memmingen und Umgebung.

Bei einem persönlichen Gespräch übergab Geschäftsführer Elmar Wild Isolde Gröber vom Bunten Kreis in Memmingen die Spende. „Die Beratung und Begleitung der Familien ist nur durch zusätzliche Spenden möglich, denn ein großer Teil der Arbeit wird nicht von den öffentlichen Trägern oder Krankenkassen refinanziert. Nur durch diese Unterstützung können wir weiteres Fachpersonal wie Kinderkrankenschwestern zur Unterstützung und zum Ausbau unserer Arbeit in Memmingen einstellen“ erklärt Isolde Gröber.

Die Mitarbeiterinnen (Sozialpädagoginnen, Kinderkrankenschwestern, Ärztin) bieten ihre Unterstützung im Rahmen einer Nachsorge und Palliativbegleitung an. Sie helfen, beraten und schulen, damit die betroffenen Familien mit den komplexen und schwierigen Anforderungen besser zurechtkommen. Regelmäßige Besuche zu Hause geben Sicherheit und fördern die Kompetenz im Umgang mit dem kranken Kind. Diese Hilfe ist für die Betroffenen kostenfrei. Familien, die durch die Krankheit ihres Kindes in finanzielle Not geraten, hilft der „Bunte Kreis“ über einen Sozialfonds.