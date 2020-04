Max Wild GmbH mit neuem Geschäftsfeld

Die Max Wild GmbH aus Berkheim baut ihr Leistungsspektrum um ein weiteres Geschäftsfeld aus: „Heavy Move“. In Zukunft werden in diesem Bereich alle Leistungen rund um die Themen Heben, Senken und Bewegen gebündelt. Dies teilt das Unternehmen in einer Presseinformation mit.

Wo Infrastruktur am Bau oder Industrie erneuert werden muss, reicht es oft nicht aus, auf konventionelle Liftingsysteme zu setzen. Hier müssen Spezialsysteme her, um im Zuge von Abbruch- und Rückbauarbeiten, Austausch von Industriekomponenten bis hin zum Bewegen ganzer Gebäude, einen reibungslosen Ablauf der Bauarbeiten gewährleisten zu können. Dafür werden von den Mitarbeitern von Max Wild Spezialkonstruktionen, Spezialfahrzeuge (SPMT), Litzen- sowie Verschubtechnik eingesetzt.

Das Team „Heavy Move“ hat sich darauf spezialisiert, passgenaue Lösungskonzepte rund um das Versetzen schwerer Lasten und Güter zu entwickeln. Die Zusammenarbeit mit der unternehmenseigenen Logistikabteilung rundet das Angebot ab.

Gleichzeitig eröffnet Max Wild einen neuen Standort in Heidelberg. Dieser soll in Zukunft die direkte Anlaufstelle für alle Projekte zum Thema „Heavy Move“ sein – und das bundesweit.