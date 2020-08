Mann will mit vier Promille ins Flugzeug

Am Flughafen hat es am Wochenende mehrere Vorfälle gegeben, die einen Einsatz der Polizei erforderten. Dies teilte die Polizei am Dienstag. Einen betrunkenen Polen wurde am Freitagabend der Flug nach Dublin verweigert. Daraufhin beleidigte der Mann mit fast vier Promille die eingesetzten Polizeibeamten. Der Betrunkene durfte die Nacht in der Ausnüchterungszelle der Memminger Polizei verbringen. Den nächsten Einsatz gab es am Samstag, als ein nigerianischer Staatsbürger, der aufgrund der Größe seines Gepäckstücks Aufpreis hätten zählen müssen, eine Flughafenangestellte beleidigte. Seinen Flug nach Großbritannien konnte der Fluggast nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung, die die Staatsanwaltschaft Memmingen angeordnet hatte, trotzdem antreten.

Am Samstagvormittag hatte außerdem das gesamte Terminal geräumt werden müssen, da ein Feuermelder mutwillig eingedrückt worden war. Nach Auswertung der Kameraaufzeichnungen durch die Polizei wurde schließlich ein 32 Jahre alter Bulgare als mutmaßlicher Täter ausfindig gemacht. Nach rund zehn Minuten konnte der Regelbetrieb im Terminal wieder aufgenommen werden. Zu Beeinträchtigungen des Flugverkehrs kam es durch den Missbrauch der Notrufeinrichtung nicht. Der Tatverdächtige wird angezeigt.