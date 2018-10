Mallorca-Star Ikke Hüftgold kommt nach Berkheim

Der Berkheimer Musikverein veranstaltet von Freitag bis Sonntag, 5. Oktober bis 7. Oktober, auf dem Gelände der Firma Max Wild in Illerbachen sein Oktoberfest.

Los geht es am Freitag mit dem Mallorca-Star Ikke Hüftgold und dem DJ Chris Mega. Ikke Hüftgold galt mit durchschnittlich drei Auftritten pro Woche auf Mallorca als der am meisten gebuchte männliche deutsche Künstler. Einlass ist um 19.30 Uhr, Tickets an der Abendkasse kosten 14 Euro.

Die Schwindligen 15 gastieren einen Tag später, am Samstag, 6. Oktober, in der Halle. Einlass ist ebenfalls um 19.30 Uhr, der Eintritt kostet acht Euro. Der Festsonntag beginnt um 11 Uhr mit einem Frühschoppen mit den Schönegger Almmusikanten. Ab 14 Uhr gibt es Nachmittagsunterhaltung mit der Jugendkapelle Illertal/Rottal.