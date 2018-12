Männergesangverein Bonlanden vereint vielfältige Klänge

Neben Rorategottesdiensten an den Adventssamstagen haben Adventskonzerte in der Gemeinde Berkheim bereits Tradition. In diesem Jahr lud der Männergesangverein Bonlanden unter der Leitung von Victor Schätzle zu einem solchen Konzert ein.

Groß war das Interesse am Sonntagnachmittag in der Berkheimer Pfarrkirche, sich auf Weihnachten einstimmen zu lassen. Ganz in der Tradition der alpenländischen Vorweihnachtszeit wurde der Männerchor von den Illertaler Alphornbläsern aus Berkheim ergänzt und der einst von Peter Schad und Gregor Holzmann als kleinste Blaskapelle der Welt gegründeten Vierer Musig. Den musikalischen Klangkörper komplettierte an der Orgel Sophia Reichert.

So durften sich die Zuhörer auf eine große Vielfalt von Männerstimmen, Blech- und Holzblasinstrumenten wie auch die Steirische Harmonika freuen, die eines einte: das Vermögen, adventliche Gefühle bei den Anwesenden zu wecken. Pater Albert Kannaen trug mit seinen besinnlichen wie amüsanten Texten ebenfalls zur guten Stimmung bei, die am Schluss dazu führte, dass alle gemeinsam einen Choral sangen.

Bei der Auswahl der Stücke reichte der Bogen vom hiesigen Landkreis – eine von der Vierer Musig gespielte „Biberacher Pastorale“ – bis in das Salzburger Land. So erklang ein „Komm stille Nacht“ als kleine Hommage an das vor 200 Jahren dort uraufgeführte und seitdem wohl berühmteste Weihnachtslied der ganzen Welt. Nicht nur die Vortragenden wechselten während des Konzerts mit jedem Stück ab, es folgten auf bekannte Werke wie „Es wird scho glei dumpa“ und „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ auch zahlreiche weniger bekannte Lieder. Letztlich hatte das Konzert sein Ziel erreicht und das Publikum auf Weihnachten eingestimmt. Weil Weihnachten auch schenken bedeutet, sammelte der Männergesangverein mit seinem Konzert Spenden für das Projekt „Weiterbildung von Kindern in Indien“, das der in Berkheim wirkende Pater Albert Kannaen in seiner Heimat betreibt.