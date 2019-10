Lebendiger Austausch mit Flüchtlingen

Die Ökumenische Flüchtlingsarbeit der Caritas und Diakonie organisiert in Zusammenarbeit mit dem Integrationsmanagement des Landkreises Biberach das Projekt „GemEINSam – uns verbindet mehr als uns trennt“ im Illertal. Dazu fand ein Workshop in der Illertalschule in Bonlanden statt.

Zu Beginn machten sich die 22 Teilnehmer Gedanken zum Thema Gemeinsamkeiten und was Menschen aus aller Welt miteinander verbindet. Dabei kam es zu einem lebendigen Austausch. Familie, Träume, Liebe, Hoffnung sind unter anderem Themen, die als verbindendes Element zwischen allen Menschen festgestellt wurden.

Alle waren sich einig, dass auch der Wunsch nach Freiheit und nach Frieden eine Sehnsucht bei allen Menschen ist. „Wir haben alle Träume. Wir träumen von Freiheit und Frieden.“ Durch den Austausch entstanden unterschiedliche Ideen, wie die Gedanken kreativ auf den dafür bereitgestellten Holzstelen festgehalten werden können. In Kleingruppen wurde man gemeinsam aktiv, und es entstanden zwölf ganz unterschiedliche Stelen.

So wurde eine Stele mit einer Friedenstaube und dem Zitat von John Lennon „Ihr könnt sagen, ich bin ein Träumer, aber ich bin nicht der einzige“ gestaltet. Eine andere Stele zieren eine Weltkugel mit vielen Menschen und der Spruch „Jeder sieht ein Stückchen Welt, gemeinsam sehen wir die ganze“. Bemerkenswert war die Diversität der Teilnehmer in allen Altersgruppen vom Schüler bis zum Rentner.

Durch die Offenheit der einzelnen Gemeinden wird es möglich sein, die gestalteten Holzstelen langfristig an ausgesuchten Plätzen in Kirchberg, Erolzheim, Dettingen, Kirchdorf, Berkheim und Tannheim anzubringen. Große Unterstützung erfährt das Projekt durch die Firma Küchle Zimmerei und Blockhausbau aus Kirchberg sowie durch die Firma Sauter aus Erlenmoos mit dem großzügigen Bereitstellen der Stelen und Farbspenden.

Um möglichst viele Menschen an diesem Projekt teilhaben zu lassen, findet am Freitag, 29. November, um 16 Uhr ein zweiter Workshop in der Illertalschule, Burgstraße 30, in Bonlanden statt. Auch hier wird es wieder einen Theorie- und einen Praxisteil sowie ein kleines Buffet mit Verpflegung geben. Teilnehmen kann jeder, der Lust hat, ein paar Stunden gemeinsam kreativ zu werden und sich darüber auszutauschen, was Menschen aus der ganzen Welt miteinander verbindet!