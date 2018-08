Lastwagenfahrer missachtet Vorfahrt

Da staunte Florian Weiß nicht schlecht: Als er vor kurzem am Rößlerweiher bei Weingarten in seiner Hängematte lag, tauchte eine rund eineinhalb Meter lange Ringelnatter auf und schlängelte sich unter der Hängematte durch. Florian Weiß filmte den tierischen Besuch. „Das war wahrscheinlich nur möglich, weil ich in der Hängematte lag“, sagt er. „Sonst wäre die Schlange nicht so nah herangekommen.“ Das bestätigt Sepp Bauer, Vorsitzender des Bund Naturschutz Oberschwaben.