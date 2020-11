Lastwagen fährt rückwärts auf der Autobahn – und verursacht Unfall

Ein 54-jähriger Lastwagenfahrer ist am Montag gegen 16.30 Uhr auf der A 7 in Richtung Süden unterwegs gewesen. Auf Höhe des Autobahnkreuzes Memmingen wollte er auf die A 96 in Richtung Lindau fahren, befand sich jedoch auf der Tangente Richtung München.

Als er seinen Fehler bemerkte, bremste er ab und versuchte mittels Rangieren nach rechts noch auf den Zubringer Richtung Lindau zu fahren. Dies misslang, sodass er rückwärts fuhr und dabei einen hinter ihm stehenden zweiten Lastwagen touchierte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete aufgrund der vorliegenden Gefährdung des Straßenverkehrs die Beschlagnahmung des Führerscheins sowie eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1500 Euro an.