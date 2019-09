Lastwagen-Anhänger kippt auf A 7 um

Ein Lastwagen-Anhänger ist am Dienstagmorgen bei der Auffahrt zur Autobahn A 7 bei Berkheim samt seiner Ladung umgekippt. Der Anhänger hatte Fensterglasscheiben geladen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 1 000 Euro, verletzt wurde niemand. Das meldet die Polizei. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 31-Jähriger am Dienstagmorgen mit seinem Lastwagen-Zug an der Anschlussstelle Berkheim auf die A 7 auffahren. Da er dabei offensichtlich zu schnell war und zudem die geladenen Fensterglasscheiben mangelhaft gesichert waren, kippten diese samt Anhänger um, wobei sich dabei der Anhänger von der Deichsel des Zugfahrzeugs löste. Das Scheibenglas verteilte sich auf der Fahrbahn und ging größtenteils zu Bruch. Keine anderen Verkehrsteilnehmer kamen zu Schaden. Der Sachschaden an den Fenstern wurde mit circa 1 000 Euro angegeben.