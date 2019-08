Lagerhalle in Berkheim aufgebrochen

In Berkheim ist von Mittwoch auf Donnerstag in eine Lagerhalle eingebrochen worden. Wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt, machten sich die unbekannten Täter zwischen Mittwoch, 21.30 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, ans Werk.

Nachdem sie eine Tür aufgebrochen hatten, suchten sie im Gebäude nach Brauchbarem. Sie fanden mehrere technische Geräte, die sie mitnahmen. Für den Transport des Diebesguts nutzten die Einbrecher wohl ein bereitgestelltes Fahrzeug, so die Polizei.