Konfirmanden backen Brot für die Welt

Konfirmanden der evangelischen Kirchengemeinde Kirchdorf beteiligen sich an der dritten bundesweiten Aktion „5000 Brote“.

Konfi-Gruppen in ganz Deutschland backen mit ihrem lokalen Bäcker Brot zugunsten der Hilfsorganisation Brot für die Welt. Mit den Spenden werden drei Ausbildungsprojekte für Jugendliche in Indien, El Salvador und Äthiopien unterstützt. Die Kirchdorfer Konfis wurden von Martin und Georg Huber in ihre Backstube in Berkheim eingeladen.

Die Jugendlichen konnten unter fachkundiger Anleitung selbst Brot backen. Sie erhielten so einen Einblick in den handwerklichen Beruf des Bäckers. Bäcker Huber hofft, dass die Jugendlichen dabei auch den Wert des Brotes schätzen lernen. Auf dem Weihnachtsmarkt in Kirchdorf am 1. Dezember verkaufen die Konfis ihre Brote.