Kleine Schritte zur Ganztagsbetreuung

Die Ganztagsbetreuung für Kindergartenkinder oder Grundschüler ist in der Region ein heißes Eisen – wenn nicht sogar umstritten. Nicht alle Eltern wollen ihre Sprösslinge sieben Stunden oder länger in fremden Händen wissen. In der Illertalgemeinde Berkheim erfreut sich das Betreuungsmodell dagegen immer größerer Beliebtheit, auch, weil die Verantwortlichen die Eltern mit flexiblen Lösungen daran gewöhnen. Der CDU-Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Wangen-Illertal, Raimund Haser, schaute sich mit Bürgermeister Walther Puza am Donnerstag mehrere Einrichtungen an.

Für rund 900 000 Euro hat Berkheim seinen Kindergarten „Bei der alten Eiche“ erweitern lassen. Seitdem stehen 125 Plätze zur Verfügung, 50 davon sind Ganztagsplätze. „Bis zu 35 Ganztagsplätze sind an manchen Tagen belegt. Unser stärkster Tag ist der Donnerstag“, sagt die Kindergartenleiterin Verena Weixler. Schätzungsweise jedes zweite Kind isst mindestens einmal in der Woche zu Mittag in der Einrichtung. Die Eltern schätzten die Flexibilität. Sie können nämlich frei entscheiden, wie oft und an welchen Tagen sie ihre Kleinen ganztags bringen. Das erfordert ein hohes Maß an Organisation, was aber machbar sei, so die Leiterin. Auch bei den Kosten für die Betreuung liegt Berkheim weit unter dem, was der Städte- und Gemeindetag empfiehlt. „Wir als familienfreundliche Kommune wollen uns das leisten“, sagt Puza. Der Abmangel beim Kindergarten beträgt 360 000 Euro pro Jahr.

Die Nachfrage nach Ganztagsbetreuung wird in der Kommune steigen, da sind sich alle einig. Auch, weil die Gemeinde wie bereits in den vergangenen Jahren weiter wächst. Beim neuen Baugebiet Brühl, hier entstehen 20 Grundstücke, haben die Erschließungsarbeiten in dieser Woche begonnen. Mit der Silcherstraße hat die Verwaltung weitere 40 Bauplätze in der Pipeline.

Auch Bedarf auf dem Land

Darüber hinaus wird der Bedarf an Ganztagsbetreuung auch größer, weil ein Alleinverdiener nur schwer eine Familie ernähren kann. „Heute braucht es ein Familieneinkommen von 150 Prozent“, erläutert Raimund Haser. Der Verdienst eines zweiten Elternteils sei nicht mehr wegzudenken, insbesondere dann, wenn ein Haus abbezahlt werden müsse. Laut Haser ist es ein Trugschluss, dass es nur in Städten einen Bedarf an Ganztagsplätzen gibt.

Von 7 bis 17 Uhr hat der Berkheimer Kindergarten geöffnet. Doch was ist, wenn die Kinder in die Schule kommen? An der örtlichen Grundschule gibt es die Möglichkeit, seine Sprösslinge von 7 bis 15.30 Uhr betreuen zu lassen. „Wir haben 31 Ganztagskinder. Der Bedarf ist da“, schildert Schulleiterin Christine Bertram. Von Ganztagskindern spricht man, wenn die Schüler mindestens drei Tage in der Woche in die Betreuung kommen. 106 Schüler zählt die Einrichtung insgesamt.

Laut der Schulleiterin fehlt es aber noch an der Akzeptanz: „Im ländlichen Raum muss sich das etablieren. Wir müssen die Eltern weiter davon überzeugen.“ Das funktioniere vor allem mit der Qualität der Betreuungszeiten. Und an der Grundschule ist der Alltag so organisiert, dass die Kinder ab der zweiten Klasse an manchen Tagen auch regulären Nachmittagsunterricht haben. So sei es ein kleinerer Schritt, das Ganztagsangebot auch an anderen Tagen wahrzunehmen. „Die Kinder sind gerne in der Schule“, so Bertram. Eher die Eltern bremsten. Doch schon jetzt trägt die Arbeit Früchte. „Mich erreichen auch Anfragen aus umliegenden Gemeinden von Eltern, ob denn nicht ein Schulbezirkswechsel möglich sei“, sagt Bertram. Die Ganztagsbetreuung in Berkheim sei noch ein Alleinstellungsmerkmal in der Umgebung.