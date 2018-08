In der Ortsmitte steht jetzt eine E-Bike-Ladestation

Berkheims neue Ortsmitte hat seit einigen Wochen eine E-Bike Ladestation. Dort steht eine der sechs neuen Strom-Tankstellen, die im Rahmen der VR-Förderaktion im Geschäftsgebiet der Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal aufgestellt werden. An den Ladeboxen mit drei Schließfächern und je zwei Schuko-Steckdosen im Wert von 3600 Euro können E-Bikes mit oder ohne abnehmbaren Akku aufgeladen werden. Die Vergabe erfolgte in einem Bewerbungsverfahren. Aus allen eingehenden Bewerbungen hat eine bankinterne Jury außer Berkheim noch Kirchdorf, Baustetten, Bihlafingen, Obersulmetingen und die Stadt Laupheim ausgewählt. „Angesichts der wachsenden Zahl von Pedelecs ist es uns wichtig, auf diese Weise einen Beitrag zur E-Mobilität in der Region leisten zu können“, sagt Werner Rock (r.), Vorstand der Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal bei der Übergabe der Station an Bürgermeister Walther Puza (Mitte).