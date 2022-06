Außergewöhnliche Location: Illertalfestival findet im Entsorgungszentrum statt

Das traditionelle Illertalfestival findet in diesem Jahr am Samstag, 2. Juli, unter dem Motto „Summer meets Blasmusik“ in Berkheim statt.

Doch nicht wie gewohnt beim Oktoberfest, sondern in einer außergewöhnlichen und doch besonderen Location: in der Schüttguthalle im Entsorgungszentrum der Firma Max Wild in Berkheim. Wie die Organisatoren auf diese Idee kamen und was sie sich davon erhoffen.

Das Illertalfestival hat eine lange Tradition. Jedes Jahr ist eine andere Gemeinde aus dem Illertal Gastgeber und organisiert ein Fest für Jung und Alt.

In diesem Jahr führt die Gemeinde Berkheim die Tradition fort. Das Besondere am Illertalfestival ist, dass die Freundschaftskapellen aus den Nachbarvereinen für die musikalische Unterhaltung sorgen.

„Wir haben einen festen Turnus und wollen dieses Jahr als Gastgeber den Menschen aus der Region ein schönes Fest bieten“, sagt Jürgen Göppel, Vorstand des Musikvereins Berkheim.

Schüttguthalle als Location

Das erste Mal wird das Illertalfestival in Berkheim an einem für Festivals ungewöhnlichen Standort stattfinden. Den Organisatoren war es wichtig, eine Örtlichkeit zu finden, die für sich schon Interesse weckt.

Die Schüttguthalle im Entsorgungszentrum der Firma Max Wild zu bekommen fiel den Berkheimern dabei nicht besonders schwer: „Da Max Wild selbst aktiver Musikant ist und auch der Betriebsleiter in Eichenberg Joachim Simma bei uns Schlagzeuger ist, tut man sich bei solchen Entscheidungen nicht schwer, da alle am selben Strang ziehen“, sagt Jürgen Göppel.

Die ehemalige Kiesgrube wurde in ein modernes Entsorgungszentrum umgestaltet. Dieses außergewöhnliche Areal soll mit seiner ganzen Atmosphäre zu einem tollen Abend beitragen, hofft der Musikverein Berkheim.

Gäste bekommen also nicht nur reichlich Musik zu hören, sondern bekommen auch einen Einblick in die Schüttguthalle im Entsorgungszentrum. „Wir denken, dass auch diese Tatsache die Menschen anziehen könnte.

Freundschaftskapellen treten auf

„Inmitten dieser riesigen Halle umrahmt von Kies und Schotter hoffen wir eine ganz besondere Stimmung zu erzeugen“, sagt Göppel, aber stuft dieses Vorhaben auch als etwas mutig ein.

„Unser Herbstfest findet eigentlich immer im Oktober statt, aber in den vergangenen Jahren wurde wegen der Pandemie alles dicht gemacht, sodass unsere Feste abgesagt werden mussten.“

Deshalb sei es dem Verein wichtig gewesen, ein Fest im Sommer zu veranstalten, damit es auch tatsächlich stattfinden kann. „Schließlich leben die Vereine auch von Festen und Veranstaltungen“, so Jürgen Göppel.

Ab 19.30 Uhr werden die Freundschaftskapellen aus dem Illertal – die Musikvereine aus Oberopfingen, Kirchberg und Erolzheim – für tolle Stimmung und Unterhaltung mit feinster Blasmusik sorgen.

Ein weiterer Vorteil der Location ist, dass das Festival nicht wetterabhängig ist und in jedem Fall stattfinden kann.