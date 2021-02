Hase überquert Straße – Autofahrer verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der B 312 ist am Montag ein 34-Jähriger leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war eine 42-Jährige kurz vor 7 Uhr von Berkheim in Richtung Autobahn unterwegs. Laut Polizeibericht überquerte wohl ein Hase die Fahrbahn, die Fahrerin des VW machte deswegen eine Vollbremsung.

Zu einer Berührung mit dem Tier kam es allerdings nicht. Ein mit seinem Mercedes hinter der Frau fahrender 34-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem VW ins Heck. Bei dem Unfall erlitt der Mann leichte Verletzungen. An den Autos entstand ein Schaden von etwa 8000 Euro.