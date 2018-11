Händel und Knecht im neuen Berkheimer Baugebiet

Der Gemeinderat Berkheim hat vergangene Woche Straßennamen für das geplante Baugebiet „Silcherstraße“ in Berkheim sowie das Gewerbegebiet „Brühlwiesen“ in Illerbachen festgelegt. Die Überlegung, in Eichenberg einen Stich von der Rottalstraße ab mit einem eigenen Namen zu versehen, wurde vom Gemeinderat letztlich verworfen.

Im neuen Baugebiet „Silcherstraße“ in Berkheim musste für zwei Straßen ein Name festgelegt werden. Komponisten und Dichter sind bislang in der Umgebung anzutreffen. In direkter Nähe sind die Komponisten Silcher, Mozart, Wagner, Beethoven, Haydn, Schubert, Brahms, Strauß sowie Orff und die Komponistin Schumann zu finden; weiter entfernt Nikolaus Betscher. Die meisten Stimmen bekamen Georg Friedrich Händel und Justin Heinrich Knecht. Somit werden die Straßen im neuen Baugebiet Händelstraße und Knechtstraße heißen.

Im Gewerbegebiet „Brühlwiesen“ in Illerbachen soll beim neuen Bauabschnitt ebenfalls eine Straßenbezeichnung erfolgen. Es existiert bereits der Alpenweg als Erschließungsstraße, von dem der Grüntenweg als erster Bergweg abzweigt. Hier entschied sich der Gemeinderat für den Zugspitzweg.