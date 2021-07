Gnann fährt auf Rang sechs in Eichenberg

Tobias Gnann hat mit Rang sechs im Zweitakt-Cup das beste Ergebnis für den MSC Berkheim beim Motocross-Event in Eichenberg erzielt. Dort richtete der MSC auf dem Gelände der Firma Max Wild drei Läufe zu verschiedenen Rennserien aus.

Nur mit sehr großem Einsatz der Helfer und großer Unterstützung der Firma Wild war der Wettbewerb nach den starken Regenfällen im Landkreis nach MSC-Angaben möglich. Tausende Kubikmeter Wasser mussten im Vorfeld abgepumpt werden, um die Strecke präparieren zu können.

Die österreichische Mysport-Mystory-Serie für Jungen von sechs bis 18 Jahren läuft fünfmal in Österreich und einmal in Deutschland in den Klassen 50, 65 und 85 Kubikzentimeter (ccm) sowie für MX2-Fahrer bis 18 Jahren. Insgesamt 84 Fahrer, die jeweils ein freies, ein Pflichttraining und zwei Rennläufe zu absolvieren hatten gingen an den Start. Vom MSC Berkheim waren vier Jungen und sechs Mädchen dabei. Diese erreichten etliche Ergebnisse unter den besten 20: Moritz Wild (11./50 ccm), Felix Schmaus (13.), Romy Sattelberger (15.), Luca Schad (16./alle 65 ccm), Taddäus Mayer (13./85ccm), Marvin Keller (16.), Max Kerler (18.), Lena Gitzing (20.), Ines Allgaier (24.), Emily Bießenberger (27.), Lena Schad (28.) und Sophia Schad (29./alle MX2).

In der Nacht zum zweiten Renntag setzten nochmals starke Regenschauer ein, die dem Helferteam nach MSC-Angaben alles abverlangten, damit die Läufe des Ladies- und Zweitakt-Cup unter regulären Bedingungen ausgetragen werden konnten. Diese sind Teil der deutschen Meisterschaften für Frauen und Zweitakter unter dem Dach des Deutschen Motorsportverbands (DMV).

Eine sehr gute Besetzung, allen voran Larissa Papenmaier und Nico Müller, versprachen laut MSC Berkheim tolle Wettkämpfe. Für den MSC starteten jeweils vier Frauen und Männer. Im Ladies-Cup schlugen sich die MSC-Starterinnen wacker und belegten Ränge unter den ersten 30: Ines Allgaier (17.), Lena Gitzing (18.), Emily Bießenberger (25.) und Larissa Mayer (26.).

Im Zweitakt-Cup schied Dominik Läufle früh aus. Tobias Gnann erreichte Platz sechs, dahinter reihten sich Max Kerler (14.), Jorden Bachmann (16.) und Marvin Keller (23.) ein. Insgesamt verzeichnete der MSC Berkheim nach eigenen Angaben circa 500 Zuschauer an beiden Tagen.