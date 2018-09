Anlässlich des europaweiten Glockenläutens am internationalen Friedenstag laden die Franziskanerinnen von Bonladen am Freitag, 21. September, um 17.45 Uhr in der Klosterkirche zum Friedensgebet ein.

„Glockenläuten für den Frieden“ – erstmals in der Geschichte werden europaweit kirchliche und säkulare Glocken gemeinsam läuten (18 bis 18.15 Uhr) und damit ein hörbares Zeichen des Friedens senden.

Die aktuelle Lage der Welt braucht das Gebet für den Frieden, um die Werte von Freiheit und Solidarität zu sichern, teilen die Franziskanerinnen mit. Die Teilnehmer gedenken auch der historischen Anlässe des Friedens, wie das Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren sowie Ausbruch und Ende des Dreißigjährigen Krieges (1618 bis 1648).