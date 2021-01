Gemeinde will auf Elternentgelte verzichten

Die nächste Sitzung des Gemeinderats Berkheim findet am Dienstag, 26. Januar, 18 Uhr in der Turnhalle in Berkheim statt. In der Sitzung werden unter anderem die Erweiterung der Grundschule Berkheim (Neubau Ganztagesbereich – Bodengutachten, Ausschreibung Architektenleistungen), Elternentgelte in Kinderkrippe, Kindergarten und Grundschule (Verzicht auf die Erhebung im Januar) und der Breitbandausbau (Bildung eines Teilabschnittes im Förderprogramm des Bundes für die unterversorgten Gebäude in Eichenberg, Vergabe der Planungsleistungen) behandelt. Besucher müssen sich schriftlich oder per E-Mail (maier@gemeinde-berkheim.de) bis Montag, 25. Januar, 17 Uhr, bei der Gemeindeverwaltung anmelden.