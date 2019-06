Fünf Wochen nach dem Frühjahrskonzert des Männergesangverein Bonlanden sind die Sänger erneut in Feierlaune. Zum 39. Gartenfest am Sonntag, 16. Juni, in Bonlanden, das traditionell immer eine Woche nach Pfingsten veranstaltet wird, laden die Sänger des MGV Bonlanden ein. Der Innenhof der Illertalschule Bonlanden lädt zum Verweilen mit Mittagstisch sowie Kaffee ein. Das Gartenfest beginnt um 10.30 Uhr und findet bei jeder Witterung statt.