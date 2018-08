Güllefass überrollt Kleinkraftrad

Großes Glück hat ein 18-jähriger Mann gehabt, der mit einem Traktor zusammengestoßen ist. Sein Kleinkraftrad wurde von einem Güllefass überrollt.

Mit leichten Verletzungen wurde ein Zweiradfahrer in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er am Freitag mit einem Traktor zusammengestoßen ist. Der junge Mann befuhr gegen 17.45 Uhr einen Ortsverbindungsweg von Berkheim in Richtung Bonlanden. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 19-jährigen Traktorfahrers, der auf dem Ortsverbindungsweg von Unteropfingen in Richtung L260 fuhr. Der Kradlenker prallte mit seinem Fahrzeug gegen den linken Hinterreifen des Traktors. Sein Gefährt geriet danach unter das angehängte leere Güllefass und wurde überrollt. Der 18-Jährige kam neben dem Traktor zum Liegen. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 3000 Euro.