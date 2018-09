Franziskanerinnen trauern um Pater Silvester Neichel

Die Franziskanerinnen von Bonlanden trauern um Pater Silvester Neichel. Der Spiritual der Ordensgemeinschaft der Franziskanerinnen in Bonlanden ist vergangenen Freitag im Alter von 82 Jahren in einem Stuttgarter Krankenhaus gestorben.

Im September 2007 wurde Pater Silvester Neichel in der Klosterkirche in Bonlanden als Spiritual begrüßt. „Wir durften Pater Silvester kennenlernen als einen brüderlichen und väterlichen Franziskaner, der ganz bewusst die franziskanische Spiritualität gelebt hat und sehr würdevoll mit uns Eucharistie gefeiert hat“, teilt Provinzoberin Schwester M. Witburga Mendler mit.

Der Gemeinschaft viel geschenkt

Mit seiner geistlichen Begleitung und seiner Art, wie er mit den Franziskanerinnen lebte, habe er der Gemeinschaft viel geschenkt. „Auch bei seinen nahen und weiten Spaziergängen ums Kloster oder bei einem Blick in die Klosterküche, bei einem kurzen Besuch in der Gärtnerei oder auch im Klostercafé, ist er täglichen vielen Mitarbeitern und Gästen begegnet und hatte ein offenes Ohr und ein aufmunterndes Wort für sie.“

Eine Eucharistiefeier für Pater Silvester Neichel findet in der Klosterkirche Bonlanden am Donnerstag, 20. September, um 19 Uhr statt. Das Requiem ist am Freitag, 21. September, 11 Uhr, in Wangen in der Hauskapelle des Seniorenzentrums St. Vinzenz, anschließend ist die Beisetzung auf dem Friedhof in Wangen.