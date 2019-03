Frühjahrskonzert in Berkheim

Der Musikverein Berkheim lädt am Samstag, 6. April, um 20 Uhr zum traditionellen Frühjahrskonzert in die Berkheimer Festhalle ein. Die Jugendkapelle Illertal/Rottal unter der Leitung von Petra Springer wird auf einen abwechslungsreichen Konzertabend einstimmen. Unter der Leitung von Stefan Jägg gibt es im zweiten Teil des Konzerts den Marsch „Euphoria“ zu hören. Neben perkussiven Klängen in „Goddess of fire“ und „Arcus“ finden auch klangvolle Stücke wie „Cry of the last unicorn“ und „Carrickfergus Posy“ einen Platz im Konzertprogramm. Ebenso wird der „Kaiserwalzer“ von Johann Strauß für Abwechslung sorgen.