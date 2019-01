Flammen zerstören Garage und Auto

Ein Brand in Berkheim hat am Mittwoch einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt bemerkten kurz vor 16.30 Uhr Spaziergänger Rauch aus einer Garage in der Lessingstraße.

Die Feuerwehr rückte schnell aus, die Garage stand aber bereits in Vollbrand. Nach Mitteilung der Polizei ist die Garage etwa fünf Meter vom Wohnhaus getrennt. An diesem entstand kein Schaden. Bewohner waren im Gebäude, als der Brand ausbrach. Sie blieben unverletzt. Eine Gefahr für Anwohner bestand laut Polizei nicht, da sich der Rauch schnell nach oben verflüchtigte. In der Garage stand ein BMW, der ebenfalls verbrannte.

Der Schaden beträgt mehrere Zehntausend Euro. Die Ursache ist noch unklar. Möglicherweise war ein Kabel in Brand geraten. Derzeit hat die Polizei aus Ochsenhausen (Telefon 07352/202050) keinerlei Hinweise auf Brandstiftung. Knapp 50 Mitglieder der Feuerwehren Berkheim und Erolzheim waren im Einsatz. Am Brandort waren auch der Bürgermeister und ein Elektriker.