Feuerwehrhaus schließt innerörtliche Lücke

Die Planungen für das neue Feuerwehrgerätehaus in Berkheim werden konkreter. In der Gemeinderatssitzung am Dienstag stellten Feuerwehrkommandant Walter Breimaier und Architekt Edmund Mauerer dem Gremium die noch einmal verbesserte Planung vor. An der Oberopfinger Straße, wo einst die Mülldeponie der Gemeinde war, wird das neue Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Berkheim mit ihren 46 Aktiven – davon zwei Frauen – sowie 16 Jugendlichen und 21 ehemaligen Aktiven entstehen. Im Januar wird sich der Gemeinderat erneut mit dem Thema befassen, dann soll auch die Kostenberechnung präsentiert werden.

Bürgermeister Walther Puza erklärte, dass auf diese Weise die ehemalige Deponie so weit wie möglich versiegelt werde. Eine eigentlich unbrauchbare Fläche könne so eine sinnvolle Verwendung finden. Zudem eröffne sich durch die Verlegung des Feuerwehrstandorts eine weitere innerörtliche Entwicklungsfläche rund um das alte Rathaus. Puza könnte sich an dieser Stelle ein Wohnprojekt für Alt und Jung vorstellen, wie er im SZ-Gespräch erklärt. Auch sozialer Wohnungsbau sei ein derzeit viel diskutiertes Thema. Konkret seien diese Überlegungen aber noch nicht. „Das steht alles noch in den Sternen“, so Puza. Hinzukomme, dass der nördlich angrenzende Pfarrgarten unter Denkmalschutz stehe.

In mehreren Sitzungen haben die Feuerwehr-Kameraden die Planung für den Neubau noch einmal optimiert, ohne das Gebäude in der Kubatur zu verändern. Kommandant Breimaier berichtete, dass Besuche weiterer Gerätehäuser – beispielsweise in Burgrieden und beim letzten Feuerwehrausflug auch in Krumpendorf am Wörthersee – weitere gute Ideen geliefert hätten, durch die die Einsatzabläufe nun im Vergleich zur Ursprungsplanung deutlich hätten verbessert werden können. Ebenso ist die Zufahrt für die Einsatzkräfte mit ausreichend – vom öffentlichen Straßenbereich getrennten – Parkplätzen verbessert worden. Am Gebäude selbst konnte die Feuerwehr einen Übungszugang schaffen, mit dem die Rettung aus höheren Geschossen trainiert werden kann.

Überraschungen verhindern

Mittlerweile hat eine Baugrunduntersuchung stattgefunden, um festzustellen, wie tief die Pfähle getrieben werden müssen, auf denen das Gebäude nachher geschützt gegen Bewegungen des Untergrundes stehen soll. Durch diese Erkundung sollen Überraschungen beim Bau ausgeschlossen werden. Eine weitere Untersuchung dieser Art widmet sich dem westlich angrenzenden Bereich: Hier soll festgestellt werden, wie weit die Altlasten reichen und wo der Boden unbelastet ist, damit sich der Gemeinderat Anfang des nächsten Jahres der Erarbeitung eines innerörtlichen Konzeptes an dieser Stelle widmen kann.