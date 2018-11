Fans begrüßen Sandro Cortese zuhause

Mehr als 700 Fans haben sich am Samstag versammelt, um den Motorrad-Weltmeister Sandro Cortese zuhause zu bejubeln. Der 28-Jährige strahlte übers ganze Gesicht, als er auf seiner Rennmaschine in die Berkheimer Festhalle einfuhr.

Gleich in seiner ersten Saison konnte Cortese den Kampf um den Titel in der ,,Supersport-Weltmeisterschafts“-Klasse (WSS) für sich gewinnen. ,,Vor einem Jahr hätte ich mir das noch nie erträumt heute hier zu stehen“ sagte Cortese. Nach einigen sehr durchwachsenen Saisons in der ,,Moto2“-Klasse, war es am Anfang des Jahres noch nicht klar, ob Cortese überhaupt irgendwo ein Team finden würde. Umso überraschender war der Weltmeistertitel in der neuen Klasse mit neuem Material.

Organisiert wurde der WM-Empfang vom ,,Sandro Cortese Fanclub“ aus Berkheim. Obwohl nur wenig Zeit zwischen dem letzten, entscheidenden Rennen vom 27. Oktober bis zur Feier war, war für die Fans einiges geboten. Wie schon bei seinem vorherigen WM-Titel im Jahr 2012, durfte sich Cortese in das goldene Buch der Gemeinde Berkheim eintragen. Bürgermeister Walther Puza gratulierte persönlich.

Auch die anwesende Prominenz in Form von Moto-GP-Pilot Stefan Bradl und Kunstflieger Matthias Dolderer fanden lobende Worte. ,,Wir sind gute Kumpels und ich habe es gehofft, dass er in der WSS Fuß fasst“ freute sich Bradl. Das lockere Programm moderierte TV-Kommentator Edgar Mielke. Mit tänzerischen Einlagen sorgten die Tanzgruppen ,,Stage Crasher“ vom BSC Berkheim sowie auch die Prinzengarde vom TV Memmingen für gute Unterhaltung.

Vor allem die Schwester des Weltmeisters, Sarah Cortese, brachte mit ihrer Rock’n’Roll Tanzgruppe die gut gefüllte Festhalle zum Staunen. Für ein besonderes Highlight sorgte die a-Capella-Gruppe ,,Singing Voices Ellwangen“. Bei ihrem Loblied auf Weltmeister Cortese animierten die Sänger das Publikum zum Mitsingen und brachten so eine tolle Stimmung nach Berkheim.

Natürlich gab es auch Geschenke für den Mann des Abends. So schenkte Corteses Familie ihm ein riesiges Gemälde, auf dem er während eines Rennens auf seinem Motorrad zu sehen ist. ,,Wir wollten ihm einfach etwas ganz Besonderes schenken“, erklärte seine Mutter Karin. Einer der Sponsoren von Cortese, die Eisdiele Rino, überreichte dem Weltmeister eine riesige Torte, die dann vom Publikum verzehrt werden konnte.

Der Weltmeister selbst gab sich bei seiner Feier sehr offen. In den Pausen des Programms versuchte er mit so vielen seiner Anhänger wie möglich zu sprechen und gab permanent Autogramme und machte Bilder. ,,Man hat ja nicht vorhersehen können, ob jetzt 100 oder 200 Leute kommen, jetzt waren es mehr als 700 und das freut einen dann natürlich sehr“ sagte Cortese gegen Ende der Veranstaltung. Auch die Organisatoren vom Fanclub zeigten sich sehr erfreut über den gelungenen Festakt: ,,Es war ein Traum. Wir sind vollkommen zufrieden“ meinte Mitorganisator und Kassenwart des Clubs, Manuel Bosler.

Für Sandro Cortese ging es schon am Sonntag wieder weiter nach Spanien zu Testfahrten mit seinem neuen Motorrad. Durch den Titelgewinn ist er nun in die ,,Superbike“-Klasse aufgestiegen und muss sich nun in der nächsten Saison gegen einige Ex-Weltmeister aus der Moto-GP behaupten. ,,Ich weiß genau was auf mich zukommt“ analysiert Cortese und richtet den Blick auf die nächste Saison.